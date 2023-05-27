В России назвали системы ПВО, способные сбивать немецкие дальние ракеты Taurus

По словам эксперта, любой из российских ЗРК, таких как «Тор», «Панцирь», «Бук» и других, смогут сбить Taurus. Важно вовремя заметить приближение этих ракет.

Суконкин отметил, что для эффективного перехвата немецкой ракеты нужна регулярная разведка, которую должны проводить летающие радиолокационные станции вроде А-50. Тогда получится не только вовремя уничтожать Taurus, но и носители этих ракет ещё до момента запуска.