В России назвали союз США, Великобритании и Австралии препятствием для ядерного разоружения

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В России назвали союз США, Великобритании и Австралии препятствием для ядерного разоруженияНо всё ещё допускают, что на деле всё не так критично
Российский дипломат, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался о свежеобразованном военном альянсе США, Великобритании и Австралии AUKUS.
По его мнению, это объединение может стать препятствием для ядерного разоружения. Но несмотря на это, российская сторона всё ещё не торопится с выводами — всего лишь выражает серьёзную озабоченность.
Брошен вызов определённому режиму ядерного нераспространения, и нужно убедиться в том, что он не повлечёт за собой серьёзных негативных последствий.
Михаил Ульянов
Дипломат заявил, что одной из важных задач «инициаторов затеи» является предоставление большей информации для рассеивания озабоченности. В том числе властей и военных различных стран, к которым относится и Россия.
Источник: Lenta.ru