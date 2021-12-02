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В России назвали союз США, Великобритании и Австралии препятствием для ядерного разоружения

Но всё ещё допускают, что на деле всё не так критично

Российский дипломат, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался о свежеобразованном военном альянсе США, Великобритании и Австралии AUKUS.