В России назвали способ улучшить лечение больных COVID-19

”Они видят, что нет фактически никаких осложнений, побочных эффектов, и болезнь протекает гораздо легче”, — поделилась Ракова, выразив надежду на рост количества доноров плазмы, переболевших коронавирусом.

Напомним, что на сегодняшний день в России числится 93 558 случаев инфицирования коронавирусом, из них вылечилось 8 456 человек, а умерло 867. За последние 24 часа было зарегистрировано 6 411 новых случаев заболевания.