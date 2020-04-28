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В России назвали способ улучшить лечение больных COVID-19
Речь об использовании плазмы крови переболевших
В России назвали способ улучшить лечение больных COVID-19. Речь о использовании в лечении плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией людей. Так, согласно данным заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, врачи отмечают, что пациенты с коронавирусом, после использования данного способа, чувствуют себя лучше.
”Они видят, что нет фактически никаких осложнений, побочных эффектов, и болезнь протекает гораздо легче”, — поделилась Ракова, выразив надежду на рост количества доноров плазмы, переболевших коронавирусом.
Напомним, что на сегодняшний день в России числится 93 558 случаев инфицирования коронавирусом, из них вылечилось 8 456 человек, а умерло 867. За последние 24 часа было зарегистрировано 6 411 новых случаев заболевания.