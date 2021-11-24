В России назвали способ уничтожать новейшие самолёты-«невидимки» F-35

По мнению авторов материала, большой проблемой для этих самолётов является их демаскировка во время воздушной дозаправки, которую осуществляют танкеры KC-10 Extender и KC-135 Stratotanker, не имеющие технологий малозаметности. При желании ПВО противника может сбивать сразу несколько самолётов США — и F-35, и воздушные танкеры.

Российская сторона отмечает, что в США пока ещё не имеют решений, как совместно использовать «невидимки» и демаскирующие их заправщики. Вероятно, поэтому Пентагон объявил конкурс на разработку стелс-танкеров.

«У России есть С-400 с дальностью 400 километров и перехватчики МиГ-31, бьющие ракетой Р-33 на 300 километров, так что американским самолётам-заправщикам есть чего опасаться», — отметили эксперты.