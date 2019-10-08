В России назвали способы избежать мошенничества в интернет-покупках

”"Если вы задумали приобрести товар дистанционно, в первую очередь обратите внимание, что на странице веб-сайта обязательно должна быть представлена информация об адресе (месте нахождения) и полном фирменном наименовании продавца, независимо от того является ли организация юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем”, — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что в случае, когда покупатель получил некачественный товар, он имеет право отказаться от покупки. При этом продавец обязан вернуть ему деньги, либо заменить товар на более качественный.