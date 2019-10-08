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В России назвали способы избежать мошенничества в интернет-покупках
А также немного о правах покупателей в интернете
Специалисты Роспотребнадзора опубликовали в общем доступе информацию о том, на что следует обращать внимание россиянам, в момент совершения покупок в различных интернет-магазинах.
”"Если вы задумали приобрести товар дистанционно, в первую очередь обратите внимание, что на странице веб-сайта обязательно должна быть представлена информация об адресе (месте нахождения) и полном фирменном наименовании продавца, независимо от того является ли организация юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем”, — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Также в Роспотребнадзоре отметили, что в случае, когда покупатель получил некачественный товар, он имеет право отказаться от покупки. При этом продавец обязан вернуть ему деньги, либо заменить товар на более качественный.
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