В России назвали сроки готовности двигателя для сверхзвукового пассажирского самолёта

“Мы понимаем, что на рубеже 2023-2024 годов мы должны будем предложить новый базовый газогенератор, который по своим характеристикам может быть сертифицирован по современным нормам”, - рассказал генеральный конструктор ОДК.

Представитель ОДК также сообщил: “На сегодняшний день двигатель для сверхзвукового самолета как отдельный проект не выведен. Мы знаем критические технологии, которые должны быть отработаны для создания такого двигателя. Пока это все, что я могу сказать”.

Предложение о создании гражданской версии сверхзвукового самолета поступило от президента Российской Федерации Владимира Путина. Известно, что новый самолет будет создан на базе стратегического бомбардировщика Ту-160.

На данный момент в России изучается разработка совершенно нового двигателя для гражданской версии сверхзвукового самолета. Основной проблемой в реализации является звуковой удар на некоторых скоростях и шум вблизи аэропортов.