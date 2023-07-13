В России назвали сроки появления необходимого для создания радиоэлектроники прибора

В России назвали сроки появления необходимого для создания радиоэлектроники прибораЭталон появится вслед за еще одним эталоном
В следующем году будет представлен российский эталон мощности колебаний в СВЧ-диапазона, без которого невозможно производство радиоэлектроники.
В 2024 году в России появится эталон мощности электромагнитных колебаний СВЧ-диапазона, заявил руководитель центра разработки СВЧ-средств измерений Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта Игорь Чирков.
Такими радиоизмерительными приборами, отметил инженер, пользуются все предприятия, продукция которых связана с радиолокацией или навигацией. Они необходимы ля создания радиотехнических трактов, приёмо-передающих устройств и другой радиоэлектроники.
По словам Чиркова, ВНИИФТРИ провёл оценку потребности российских предприятий в измерительных приборах. Выяснилось, что не хватает средств измерений комплексных коэффициентов отражения и ваттметров. Институт, подчеркивает специалист, на основе термисторных датчиков выпустил линейку ваттметров в сантиметровом диапазоне длин волн.
В этом году ВНИИФТРИ представит государственный первичный эталон комплексных коэффициентов отражения и передачи волноводных трактов в диапазоне частот до 180 гигагерц.