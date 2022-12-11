В России назвали сумму, которую США готовы потратить на кибератаки

Российский дипломат уточнил, что в США весь мир считают сферой своих интересов. По словам Сыромолотова, «администрация Джо Байдена в октябре впервые в своих обновлённых доктринальных документах объявила весь мир и глобальное информационное пространство сферой своих интересов».

Ежегодно США выделяют «огромные деньги» на кибератаки. Дипломат подчеркнул что только один Пентагон в своём распоряжении на эти цели в 2023 году имеет $11 млрд.

«Западные страны хотят использовать информацию и её носители — речь о больших данных и программных средствах их передачи — для подчинения своей воле неугодных правительств через кибератаки», — рассказал Олег Сыромолотов.