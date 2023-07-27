В России назвали угрозу доступу в космос

К 2030 году число орбитальных объектов размером более сантиметра увеличится в полтора раза. Это будет представлять реальную угрозу гарантированному доступу в космос — в том числе и выводу на орбиту и работе космических аппаратов, заявили в «Роскосмосе».

Уже сейчас на околоземных орбитах находится свыше миллиона таких космических объектов. Такая ситуация делает актуальными вопросы безопасности космической деятельности, необходимости разработки правил регулирования и управления «космическим движением» и осведомленности об обстановке в околоземном пространстве, отмечают в госкорпорации.

Взрывной рост количества объектов техногенного происхождения в наиболее используемых областях космоса, по мнению российских экспертов, вызван развертыванием многоспутниковых группировок, что приводит к образованию огромного количества космического мусора.

По словам исполнительного директора госкорпорации по перспективным программам и науке Александра Блошенко, привлекательные орбиты ограничены и их «перенаселенность» будет приводить к опасным ситуациям. «Роскосмос» уже разработал проект системы слежения за ситуацией на околоземной орбите «Млечный путь».