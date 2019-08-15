В России не будет полноценного 5G из-за любви Путина к военным

Напомним, что еще в апреле этого года вице-премьер Максим Акимов попросил Путина очистить диапазон в 3,4–3,8 ГГц для внедрения 5G-сетей на территории Российской Федерации. По его словам, на данный момент главными пользователями диапазона являются Минобороны и “Роскосмос”. При этом Минобороны все той же весной указало, что выдавать операторам частоты в 3,4–3,8 ГГц пока “рано”.

”Вопрос расчистки частот для 5G – это вопрос выживания, если мы не хотим проиграть технологическое лидерство. Точно так же как искусственный интеллект – это вопрос масштабного внедрения. Если его не будет, нашу экономику можно будет списывать. Невозможно было построить индустриальную экономику без электроэнергии. Сети 5G и искусственный интеллект – ровно такая же электрическая энергия”, — рассказал Максим Акимов.