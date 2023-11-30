В России не будут развивать инфраструктуры для криптовалют

Глава департамента финансовой стабильности Банка России, Елизавета Данилова, подчеркнула, что развитие инфраструктуры для оборота криптовалют в России увеличит риски для граждан. Она выразила беспокойство относительно возможных негативных последствий, таких, как участие граждан в рынке криптовалют, риски мошенничества и инфраструктурные риски. По её словам, у Центрального Банка нет планов по созданию подобной инфраструктуры финансового рынка.

Данилова отметила, что для поддержания благосостояния граждан и обеспечения финансовой стабильности, их средства должны активно взаимодействовать с российским финансовым рынком. В обзоре рисков финансовой стабильности Банка России указано, что рост рисков связан с вложениями россиян в криптоактивы, особенно при запуске альтернативных биржевых площадок, ориентированных на граждан России.

По данным регулятора, объем криптовалют, которыми владеют россияне, к концу третьего квартала сократился на 3,1%, составив около 96,9 тыс. биткойнов, что эквивалентно примерно 255 млрд рублей.