Чтобы решить проблему с электросамокатами, нужно не запрещать их, а создать нужную инфраструктуру и установить чёткие правила, считает Евгений Попов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике. Он выразил мнение, что запреты неэффективны, и предложил ввести штрафы за нарушение правил использования электросамокатов.

Париж, согласно ранним сообщениям, собирался запретить электросамокаты с 1 сентября, после проведения референдума, в котором участвовало всего 10% горожан. Это решение поддержала сенатор Елена Афанасьева, но Попов выразил сомнения в его демократической легитимности, отметив, что сторонники электросамокатов не явились на голосование.

В России в последнее время растёт интерес к проблемам, связанным с электросамокатами на дорогах. Минтранс рассматривает вопрос о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих штрафы для водителей электросамокатов за нарушение ПДД. В мае депутаты «Единой России» предложили запретить движение на электросамокатах лицам до 18 лет и на пешеходных улицах, а также ограничить их скорость до 15 км/ч. Эти меры также предлагается ввести для электровелосипедов. Эти инициативы поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Согласно постановлению правительства, которое вступило в силу 1 марта, максимальная скорость электросамокатов ограничена 25 км/ч, и они могут двигаться по тротуарам и велодорожкам, если их масса не превышает 35 кг.