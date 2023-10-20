В России не станут запрещать импорт серверов ради импортозамещения

Максут Шадаев, глава Минцифры, выразил мнение, что необходимо сохранить объем параллельного импорта серверов и систем хранения данных в России, но сократить возможность неправомерного снижения цен на зарубежное оборудование. Он подчеркнул, что сохранение параллельного импорта является важным, но ценовой демпинг зарубежного оборудования должен быть сдержан. Эти замечания были высказаны министром на конференции AQ ПРО.ВРЕМЯ.

Шадаев также подчеркнул, что ситуация с поставками «тяжёлого» оборудования, такого как серверы и системы хранения данных, улучшилась. Он отметил, что российские компании теперь контролируют более 50% этого рынка. Однако многие зарубежные вендоры, включая тех из дружественных стран, стали активно практиковать ценовой демпинг.

Министр также упомянул, что существуют три нерешённых вопроса: производство ноутбуков, планшетов и базовых станций. Вместе с тем, он выразил уверенность в амбициозных планах и в том, что государство может стать якорным заказчиком, что поможет сформировать критическую массу пользователей и поднять российскую операционную систему «Аврора» на новый уровень. Шадаев также подчеркнул, что по базовым станциям уже подписаны крупные контракты, что создаёт конкурентное поле.

Ранее было заявлено, что Минцифры и Минпромторг обсуждают возможность запрета параллельного импорта тяжёлого компьютерного оборудования из недружественных стран, где существуют конкурентные российские аналоги.