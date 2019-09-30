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В России неизвестный подключил электричество к системе отопления жилого дома

Напряжение составляло 220 вольт
Издание “Вести. Воронеж” сообщило, что в Воронеже неизвестный подключил электричество к системе отопления, в результате чего было эвакуировано 115 жителей многоэтажного дома.

Сообщается, что прибывшие на место специалисты подтвердили, что батареи нагреваются и ударяют током. В мэрии города сообщают об отсутствии пострадавших в ходе инцидента. Для устранения проблемы специалисты срезали и заглушили батарею в одной из квартир, чтобы цепь разомкнулась. После того, как угроза была минимизирована людям разрешили вернуться в квартиры.

Пресс-служба городской администрации отметила, что напряжение на батареях составляло порядка 220 вольт. По словам директора управляющей компании, данный инцидент произошел из-за владельцев квартиры, которые пытаясь снизить показания счетчиков совершили заземление на прибор отопления.

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