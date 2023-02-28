В России нелегальные мусорные свалки начнут отслеживать с помощью спутников

Спутники будут отслеживать термические точки, которые являются результатами возгорания на мусорных полигонах. Данные будут оперативно передаваться в электронную модель Федеральной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) и синхронизироваться с картой действующих объектов. Это поможет контролировать возгорания на легальных свалках, чтобы не допустить перехода огня на лесной массив, а также выявлять нелегальные свалки.

Этот метод протестировали. На карту действующих объектов захоронения мусора со спутниковых снимков свободного доступа были наложены термические точки. Это позволило обнаружить возгорания на полигонах Астраханской области и Карачаево-Черкесской Республики.