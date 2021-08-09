В России невакцинированных студентов отправят учиться удалённо

Как сообщает источник, рекомендации касаются всех студентов, кто не получил вакцину или имеет медицинские противопоказания к вакцинации. Их отправят на удалённое обучение «с применением дистанционных образовательных технологий», — передаёт источник со ссылкой на Минобрнауки. Такие же меры будут действовать и при заселении в общежития. Если студент не имеет справки о вакцинации или о противопоказаниях к ней, его в общежитие могут не заселить. Исключение делается для тех, кому не исполнилось 18 лет.

Также отмечается, что российские ВУЗы должны организовать вакцинацию иностранных студентов «за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности, при наличии соответствующей возможности», то есть за свой счёт.