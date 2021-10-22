В России новая стратегическая подлодка провела стрельбы баллистической ракетой «Булава»

Как сообщило Министерство обороны, с подлодки стратегического назначения «Князь Олег» был успешно проведён пуск баллистической ракеты «Булава». Ракета были выпущена по полигону Кура на Камчатке. Ведомство также сообщило о том, что боевые блоки ракеты прибыли в заданный район в расчётное время.

Эти стрельбы стали последним этапом в государственных испытаниях субмарины «Князь Олег». После этого подлодка будет передана флоту.

Все субмарины класса «Борей» и «Борей-А» способны нести до 16 баллистических межконтинентальных ракет «Булава», оснащены торпедными аппаратами калибра 533 мм. Имеют тихий ход, отличаются улучшенным маневрированием и удержанием на глубине. Также субмарины этого класса оснащены усовершенствованной системой управления оружием.