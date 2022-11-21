В России новые дома начнут строить дома с площадкой для посадки дронов на крышах

В России новые дома начнут строить дома с площадкой для посадки дронов на крышахВот оно, будущее
Несмотря на то, что технологии развиваются с какой-то безумной скоростью, компании, возводящие жилые дома, не поспевают за трендами. Но совсем скоро всё может измениться.
Так, вице-премьер Денис Мантуров уже подписал поручение предоставить в правительство РФ предложения по введению в эксплуатацию зданий, на крышах которых разместятся площадки для посадки дронов. Об этом пишут Известия.
Подготовить и представить в правительство предложения, направленные на увеличение в трёхлетней перспективе доли вводимых в эксплуатацию зданий и придомовых территорий, в которых предусмотрены возможности для размещения терминальной инфраструктуры для беспилотной аэродоставки грузов.
Стоит отметить, что такие площадки достаточно компактны. В среднем их размер равен метр на метр. Размещать же посадочные места для дронов можно как на придомовых территориях, так и на крышах зданий, причём необязательно плоских.
Сообщается, что стоимость строительства одной подобной площадки не превышает несколько тысяч долларов.