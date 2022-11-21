В России новые дома начнут строить дома с площадкой для посадки дронов на крышах

Стоит отметить, что такие площадки достаточно компактны. В среднем их размер равен метр на метр. Размещать же посадочные места для дронов можно как на придомовых территориях, так и на крышах зданий, причём необязательно плоских.

Сообщается, что стоимость строительства одной подобной площадки не превышает несколько тысяч долларов.