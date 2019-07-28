В России обеднели богатые и разбогатели бедняки

В России значительно сократился разрыв в доходах между богатыми и бедными за последние 19 лет. Об этом рассказала «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова.

Речь идёт о таких показателях, как зарплаты самых высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников. По словам Егоровой, разрыв между ними сократился с 34 до 13 раз.

Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, в 2005 этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз. На государственных и муниципальных предприятиях этот разрыв в теущем году ещё ниже - 10,4 раза. В негосударственном секторе зарплаты богатых отличаются от зарплат бедных в 13,9 раза.

По мнению специалиста, в будущем стоит ожидать дальнейшего уменьшения этой разницы. На это влияют два фактора. Первым стало уравнивание минимального размера оплаты труда с прожиточным минимумом, в результате чего в 7 раз сократилась доля работников с зарплатой ниже прожиточного минимума. Также сказывается увеличение промышленного производства — в обрабатывающей, перерабатывающей и текстильной промышленности, электроэнергетике, металлургии и некоторых других.