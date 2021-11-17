В России обнаружили 200 разновидностей гриппа

По словам Поповой, грипп в этом году начал развиваться достаточно рано — в августе. Наибольшее распространение получил штамм H3N2, или Гонконгский грипп. Что касается остальных разновидностей, их найдено около 200.

«У нас увеличивается количество найденных штаммов. То есть недавно было 70, потом 150 в неделю, потом 200 штаммов настоящего вируса гриппа. Он здесь, он рядом», — подчеркнула Анна Попова.

При этом она отметила, что заболеваемость гриппом снижается, в стране привито порядка 60% населения.