Наука и технологии
Сегодня 14:18
В России обнаружили новый метод кражи персональных данных
Он срабатывает, когда пользователь переходит на определенные сайты
Издание "Известия" сообщило о том, что в России обнаружили новый метод кражи персональных данных. Речь о новой технологии, которая при посещении сайтов со смартфона идентифицирует телефонный номер, передавая его, при этом, третьим лицам с целью навязывания услуг.
Известно, что обычно пользователи попадают на подобные сайты по ссылке в различных социальных сетях, не указывая свой персональный номер. Однако несмотря на это, в течение часа на смартфон начинают поступать звонки с навязыванием услуг или товаров. Юристы отмечают, что это нарушает сразу два закона, а именно "О персональных данных" и "О рекламе".
Так, по их словам, телефонный номер можно классифицировать как персональные данные гражданина, из чего вытекает, что обрабатывать их можно лишь при одобрении субъекта.