В России обнаружили новый метод кражи персональных данных

Известно, что обычно пользователи попадают на подобные сайты по ссылке в различных социальных сетях, не указывая свой персональный номер. Однако несмотря на это, в течение часа на смартфон начинают поступать звонки с навязыванием услуг или товаров. Юристы отмечают, что это нарушает сразу два закона, а именно "О персональных данных" и "О рекламе".

Так, по их словам, телефонный номер можно классифицировать как персональные данные гражданина, из чего вытекает, что обрабатывать их можно лишь при одобрении субъекта.