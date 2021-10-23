В России обнаружили останки гигантского пятиметрового ящера

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В России обнаружили останки гигантского пятиметрового ящераЭто вторая подобная находка в 2021 году на этой территории
На территории карьера Малый Пролом, под Рязанью, отечественные археологи откопали останки гигантского ящера. Его длина, по словам специалистов, достигала пяти метров.
Рассказал об открытии завкафедрой географии, экологии и природопользования Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина Алексей Водорезов. Он уточнил, что учёные обнаружили зуб рептилии — животное принадлежало семейству мозазавров, живших в мезозойскую эру.
Останки ранее находили на севере Южной Америки — возможно, ближайший родич или тот же самый вид. Это были мощные морские рептилии длиной около пяти метров, среди тех, кого называют «гроза морей».
Алексей Водорезов
Стоит отметить, что на том же участке в 2021 году специалисты уже обнаруживали следы дельфиноподобного ящера ихтиозавра и плиозавра.
Источник: ТАСС