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В России обнаружили останки гигантского пятиметрового ящера

Это вторая подобная находка в 2021 году на этой территории

На территории карьера Малый Пролом, под Рязанью, отечественные археологи откопали останки гигантского ящера. Его длина, по словам специалистов, достигала пяти метров.