В России обнаружили первого человека, заболевшего новым вариантом омикрон-штамма

Пробы были взяты в Ленинградской области ещё в мае. Сейчас ведётся эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, откуда вирус мог попасть в Россию. Отмечается, что выявленный сейчас ВА.5, как и ранее обнаруженный ВА.4, — завозные вирусы.

«Наша группа занимается генетическим мониторингом SARS-CoV-2 на территории Северо-Западного федерального округа. Мы регулярно секвенируем часть образцов, которые выявляются в Петербурге и в других регионах Северо-Запада, для того, чтобы отслеживать, как меняется вирус, какое разнообразие геновариантов циркулирует на курируемой территории. В рамках этой работы его и обнаружили», — рассказал Дедков.