В России обнаружили первого человека, заболевшего новым вариантом омикрон-штамма

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В России обнаружили первого человека, заболевшего новым вариантом омикрон-штаммаРассказал специалист Роспотребнадзора
Заместитель директора НИИЭМ имени Пастера Роспотребнадзора по научной работе Владимир Дедков рассказал, что в ходе генетического мониторинга коронавируса в Северо-Западном регионе был выявлен первый больной новым вариантом «Омикрона» — ВА.5.
Пробы были взяты в Ленинградской области ещё в мае. Сейчас ведётся эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, откуда вирус мог попасть в Россию. Отмечается, что выявленный сейчас ВА.5, как и ранее обнаруженный ВА.4, — завозные вирусы.
«Наша группа занимается генетическим мониторингом SARS-CoV-2 на территории Северо-Западного федерального округа. Мы регулярно секвенируем часть образцов, которые выявляются в Петербурге и в других регионах Северо-Запада, для того, чтобы отслеживать, как меняется вирус, какое разнообразие геновариантов циркулирует на курируемой территории. В рамках этой работы его и обнаружили», — рассказал Дедков.