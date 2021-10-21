В России обнаружили первого заражённого новым AY.4.2-штаммом COVID-19

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В России обнаружили первого заражённого новым AY.4.2-штаммом COVID-19И это явно не предел
Прямо сейчас в Великобритании набирает обороты новый штамм коронавируса — AY.4.2. Теперь же выяснилось, что в России также был выявлен первый случай заболевания им.
По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, при этом на территории нашей страны сразу несколько носителей нового варианта.
При этом важно понимать, что AY.4.2 — это всего лишь одно из множества ответвлений линии «дельта», пишет Lenta.ru со ссылкой на учёного. В связи с этим сложно точно утверждать, насколько новый штамм опаснее предшественников.
Напомним, что зарубежные эксперты придерживаются мнения, что AY.4.2 может оказаться «самой заразной формой», с которой встречалось человечество с самого начала пандемии.