В России обнаружили первого заражённого новым AY.4.2-штаммом COVID-19

По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, при этом на территории нашей страны сразу несколько носителей нового варианта.

При этом важно понимать, что AY.4.2 — это всего лишь одно из множества ответвлений линии «дельта», пишет Lenta.ru со ссылкой на учёного. В связи с этим сложно точно утверждать, насколько новый штамм опаснее предшественников.

Напомним, что зарубежные эксперты придерживаются мнения, что AY.4.2 может оказаться «самой заразной формой», с которой встречалось человечество с самого начала пандемии.