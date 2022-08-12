В России обнаружили «собственный» штамм коронавируса — «русский дельтакрон»

Поскольку эта мутация нигде не зарегистрирована, то российский учёный-генетик Дмитрий Прусс назвал её «дельтакроном». Свойства штамма пока не известны. Но важно помнить, что в отличие от омикрон-штамма, «Дельта» серьёзно поражает лёгкие.

«Новые варианты должны быть предметом тщательного изучения специалистов. Данные сведения о химере SARS CoV-2 получены на весьма ограниченной выборке, о свойствах рекомбинантов пока судить рано», — подчеркнул эксперт.

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