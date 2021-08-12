В России обновили список обязательных приложений

Сообщается, что обязательными для установки на реализуемую в стране технику программы из нового перечня станут уже 1 января 2022 года. В документе было обнаружено два ключевых нововведения. Согласно одному из них, требования теперь касаются и компьютеров американской компании Apple. Выяснилось также, что в перечень обязательных к установке сервисов вошел ОК Video.

Итак, теперь обязательными для загрузки на смартфоны и планшеты являются Яндекс.Браузер, Яндекс, Яндекс.Диск, Яндекс.Карты, Почта Mail.ru, ICQ, Голосовой ассистент «Маруся», Новости Mail.ru, OK Live, ВКонтакте, Одноклассники, MirPay, Госуслуги, МойОфис Документы, Kaspersky Internet Security, Арр List.

Для компьютеров и ноутбуков обязательной для установки стала программа МойОфис Стандартный. Домашняя версия.

В то же время, для “умных” телевизоров список выглядит так: Яндекс, Wink, IVI, Первый, КиноПоиск, Okko, More.tv, Premier, «Смотрим», НТВ, Start, ОК Video.