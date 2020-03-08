В России обновят систему контроля космического пространства

”В соответствии с программой развития системы контроля космического пространства до 2025 года идет модернизация существующих и создание новых систем. Новые системы создаются в направлении радиолокационных станций, станций радиотехнического контроля и оптических средств. Каждое средство позволяет получать свои уникальные, особенные параметры космических объектов, что позволяет в более короткие сроки распознавать космические объекты”, - рассказал Сучков в рамках интервью, данного радио “Эхо Москвы".

Также он отдельно отметил тот факт, что основной задачей обновленных средств станет распознавание космического объекта, запуском которого занялись различные иностранные государства, после чего занесение его в соответствующий каталог.