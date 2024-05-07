В России обновят советские стандарты электроники

Минпромторг, Росстандарт и Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники совместно с производителями электроники планируют обновить советские стандарты электроники под требования Международной электротехнической комиссии. Цель — расширить экспорт российской электроники и ускорить её производство внутри страны.

Концепция стандартизации радиоэлектронной промышленности России разрабатывается и должна быть утверждена в 2024 году, подтверждают эксперты. Международная электротехническая комиссия — это всемирная организация, объединяющая более сотни стран, работающая над унификацией систем оценки соответствия для обеспечения безопасности и совместимости электронных устройств.

Стандарты МЭК не обязательны, но их принятие поможет расширить экспортный потенциал российской электроники. Они также способствуют разработке передовой продукции с экспортными возможностями, утверждают представители отрасли.