В России обновятся правила набора номеров междугородной связи

Согласно проекту приказа, до 2025 года министерство будет обязано «осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс "Пн =0", а при установлении международных телефонных соединений - на международный префикс "Пмн = 00"», пишет ТАСС. Таким образом, вызывающие абоненты смогут заменить цифру «8» на «0» и «00».

Напомним, что принятый ранее Минкомсвязью план предполагал переход на коды «0» и «00» ещё в начале 2020 года. Но, судя по новому приказу, в конечном итоге было решено «передвинуть» начало на 2025 год.