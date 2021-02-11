Наука и технологии
Вчера в 20:46
В России обновятся правила набора номеров междугородной связи
Также новая опция появится и для международных вызовов
В сети появилась информация о новом приказе, разработанном Минцифры России. Согласно нему, уже с 2025 года россияне смогут использовать цифру «0» вместо цифры «8» при междугородних звонках.
Согласно проекту приказа, до 2025 года министерство будет обязано «осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс "Пн =0", а при установлении международных телефонных соединений - на международный префикс "Пмн = 00"», пишет ТАСС. Таким образом, вызывающие абоненты смогут заменить цифру «8» на «0» и «00».
Напомним, что принятый ранее Минкомсвязью план предполагал переход на коды «0» и «00» ещё в начале 2020 года. Но, судя по новому приказу, в конечном итоге было решено «передвинуть» начало на 2025 год.