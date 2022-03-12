В России объяснили блокировку Meta

По его словам, Meta (Facebook, Instagram) объявила России настоящую информационную войну. Пискарев подчеркнул, что в отношении росийских официальных лиц, органов власти, СМИ действует порядка 85 цензурных ограничений.

Чиновник также отметил, что Meta скатилась к пропаганде экстремизма и терроризма, призывам расправы над русскими. И если ресурс нарушает и свои правила, и российские законы, то Россия имеет полное право его заблокировать.

Пискарев рассказал и том, что у западных компаний нет альтернатив соблюдению закона «о приземлении».

«В данном случае включается принцип "на войне как на войне". Наша страна имеет полное право заблокировать эти ресурсы, если они нарушают и свои же собственные правила, и наши законы», — отметил Василий Пискарев.