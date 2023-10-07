В России объяснили особенности работы комплекса РЭБ «Былина» с ИИ

В России объяснили особенности работы комплекса РЭБ «Былина» с ИИКомплекс будет согласовывать работу различных средств разведки
Военный эксперт Виктор Мураховский объяснил, в чём заключаются особенности работы новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с элементами искусственного интеллекта «Былина».
В войсках это комплекса ещё нет, предполагается что система появится в армии в 2025 году. Мураховский отметил, что «Былина» объединяет в единую систему и согласует работу различных средств РЭБ, работающих по разным диапазонам, радиосредствам и радиолокационным станциям противника. Причём благодаря встроенным алгоритмам ИИ комплекс способен решать, какие средства РЭБ, с какой мощностью и на каких частотах необходимо применять против конкретных целей.
Сейчас радиоразведка обнаруживает цели, комплексы радиоборьбы подавляют их, но действия не всегда согласованы. Например, может получиться так, что в радиусе действия не смогут использоваться свои беспилотники. «Былина» поможет согласовать по времени, месту и цели применения задействованные системы вооружения в нужном районе.