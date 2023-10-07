В России объяснили особенности работы комплекса РЭБ «Былина» с ИИ

В войсках это комплекса ещё нет, предполагается что система появится в армии в 2025 году. Мураховский отметил, что «Былина» объединяет в единую систему и согласует работу различных средств РЭБ, работающих по разным диапазонам, радиосредствам и радиолокационным станциям противника. Причём благодаря встроенным алгоритмам ИИ комплекс способен решать, какие средства РЭБ, с какой мощностью и на каких частотах необходимо применять против конкретных целей.