В России объяснили, почему Маск хочет сделать Twitter полностью платным

По мнению Клименко, это сделано для того, чтобы уйти от «маразма с верификацией». Когда пользователь оплачивает свой статус, он связывает себя со своим аккаунтом, отвечает за тексты, которые публикует.

По сути, речь идёт о борьбе с фейками и ботами, о чём Маск говорил раньше. И в этом отношении платная система верификации может оказаться эффективным инструментом.

«Платят за подписку 3-5% пользователей — платная аудитория всегда такая. Зачем нужна платность? Чтобы убрать маразм с верификацией. Верификация нужна не для того, чтобы сказать, что это человек известный, популярный, а для того, чтобы признать, что это человек живой, не робот, что очень важно, и сказать ему: "Делай что хочешь. Сам ответишь перед судом". Нет ничего лучше, по крайней мере на сегодня, чем платёж с карточки: если вы заплатили с карточки, значит, вы живой человек, что и требуется. Галочка — это живой человек. И Маск хочет убить на корню синекуру раздачи галочек... А ведь верификация аккаунта спасает от очень многих вещей. Когда человек платит, он связывает себя со своим аккаунтом и с тем текстом, что там написан. Это сокращает количество фейков и убирает вопрос судебных преследований», — высказал своё мнение по этому поводу Герман Клименко.