В России объяснили, почему НАТО начало сокращать поставки вооружений ВСУ

23:34, 29 ноября 2022
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В России объяснили, почему НАТО начало сокращать поставки вооружений ВСУВозможно, из собственные запасы на исходе
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин объяснил, почему, по его мнению, НАТО внезапно начало сокращать поставки оружия и боеприпасов Украине.
Фото: Wsws.org
По словам Швыткина, дело в в том, что запасы вооружений у стран-членов НАТО истощены, а попытки поставить на военные рельсы европейскую промышленность предпринимаются с трудом.
«И сейчас мы видим, что оружие, которое поставляется, снаряды они ближайшие — 2022 года — осколки находили. Это говорит о том, что военно-промышленный комплекс, который был до того, иссяк», — рассказал депутат.