В России объяснили, почему НАТО начало сокращать поставки вооружений ВСУ

По словам Швыткина, дело в в том, что запасы вооружений у стран-членов НАТО истощены, а попытки поставить на военные рельсы европейскую промышленность предпринимаются с трудом.

«И сейчас мы видим, что оружие, которое поставляется, снаряды они ближайшие — 2022 года — осколки находили. Это говорит о том, что военно-промышленный комплекс, который был до того, иссяк», — рассказал депутат.