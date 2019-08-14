”По моей оценке, такая ракета не нужна функционально. И с точки зрения безопасности она не удовлетворяет необходимым требованиям. Назначение ее излишне и неопределенно”, — заявил бывший командующий. Таким образом бывший военный дал комментарий по поводу трагедии, произошедшей 8 августа на военном полигоне под Северодвинском. Напомним, что тогда в результате работ пострадали семь военных и гражданских специалистов. На следующий день после инцидента западные эксперты предположили, что чрезвычайное происшествие связано с испытаниями элементов крылатой ракеты глобальной дальности “Буревестник” с малогабаритной ядерной энергоустановкой на борту.
Наука и технологии
Сегодня 13:05
В России объяснили, почему не ставят ядерные ракеты на бомбардировщики
По мнению экспертов, в этом просто нет нужды
Отставной генерал-майор вооруженных сил Российской Федерации Владимир Дворкин заявил, что наша армия обладает всеми необходимыми средствами для обеспечения безопасности страны, в связи с чем нет никакой нужды в том, чтобы оборудовать летательные аппараты ракетами с ядерной энергоустановкой, нет.
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