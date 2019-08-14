В России объяснили, почему не ставят ядерные ракеты на бомбардировщики

”По моей оценке, такая ракета не нужна функционально. И с точки зрения безопасности она не удовлетворяет необходимым требованиям. Назначение ее излишне и неопределенно”, — заявил бывший командующий. Таким образом бывший военный дал комментарий по поводу трагедии, произошедшей 8 августа на военном полигоне под Северодвинском. Напомним, что тогда в результате работ пострадали семь военных и гражданских специалистов. На следующий день после инцидента западные эксперты предположили, что чрезвычайное происшествие связано с испытаниями элементов крылатой ракеты глобальной дальности “Буревестник” с малогабаритной ядерной энергоустановкой на борту.