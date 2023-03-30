В России объяснили, почему США провалили испытания гиперзвукового оружия

В России объяснили, почему США провалили испытания гиперзвукового оружияИз-за отсутствия прорывных технологий
В России неудачные испытания гиперзвуковых ракет Соединёнными Штатами объяснили отсутствием прорывных технологий. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, почему США не могут создать работающее гиперзвуковое оружие. На днях США провели очередные неудачные испытания прототипа крылатой гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW.
Фото: Theaviationist.com
Эксперт объяснил, что неудачи постигают американцев потому, что у них нет необходимых для развития гиперзвука «прорывных технологий». Как рассказал Леонков, когда в 2018 году Россия анонсировала гиперзвуковые комплексы «Авангард», «Кинжал» и «Циркон», США с головой бросились в подобные разработки и Вашингтон «напряг все свои финансовые мускулы».
При этом у них до сих пор ничего не получается, даже несмотря на привлечение иностранных специалистов. Их лётные образцы из раза в раз терпят неудачи.
Даже Счётная палата Конгресса США констатировала, что для получения собственной технологии управляемого гиперзвука США необходимы прорывные технологии.
Технология управляемого гиперзвука — это прежде всего технология материалов, которые могут на таких скоростях выдерживать нагрузки и высокие температуры, и физико-математическое моделирование полёта и претворение его в жизнь. Чтобы маневрирующий гиперзвуковой блок, вылетая из точки А, попадал в точку Б и при этом совершал непредсказуемые маневры, чтобы затруднить его сбитие. У нас это получилось.