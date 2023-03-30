В России объяснили, почему США провалили испытания гиперзвукового оружия

Эксперт объяснил, что неудачи постигают американцев потому, что у них нет необходимых для развития гиперзвука «прорывных технологий». Как рассказал Леонков, когда в 2018 году Россия анонсировала гиперзвуковые комплексы «Авангард», «Кинжал» и «Циркон», США с головой бросились в подобные разработки и Вашингтон «напряг все свои финансовые мускулы».

При этом у них до сих пор ничего не получается, даже несмотря на привлечение иностранных специалистов. Их лётные образцы из раза в раз терпят неудачи.

Даже Счётная палата Конгресса США констатировала, что для получения собственной технологии управляемого гиперзвука США необходимы прорывные технологии.