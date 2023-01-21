В России объяснили, при каких условиях американские танки Abrams становятся удобной мишенью

В России объяснили, при каких условиях американские танки Abrams становятся удобной мишеньюРассказал эксперт по работе спецслужб
Танки Abrams становятся удобной мишенью при отсутствии слаженной команды и прикрытия с воздуха. Кандидат юридических наук, эксперт по работе спецслужб Сергей Карнаухов объяснил, почему США не спешат с поставками своих известных танков Abrams Украине.
Фото: Popularmechanics.com
Карнаухов отметил, что сомнения американцев в этом отношении вполне логичны и предсказуемы. Abrams нуждаются в своевременном и сложном обслуживании, что требует высококвалифицированной и слаженной команды. У этого танка двигатель, по сути, реактивная турбина со всеми вытекающими из его использования.
Также эксперт рассказал, что стоит учесть опыт Сирии, показавший условия, при которых Abrams становится удобной мишенью: при отсутствии слаженной команды и прикрытия с воздуха.
Есть сейчас острое противоречие по поводу поставки американцами танков на Украину. США говорят, что они Abrams поставлять не хотят, и причину они объясняют чисто технической сложностью. Это мощный танк, он тяжелее танка Leopard, который устроен по несколько иным принципам. Там двигатель – фактически реактивная турбина стоит, и час работы Abrams может означать в некоторых случаях до суток обслуживания этого тяжелого бронированного монстра. Поэтому, конечно, появление его на поле боя для американцев стало бы большой проблемой — с точки зрения обслуживания и обеспечения его функционирования.