В России объяснили, при каких условиях американские танки Abrams становятся удобной мишенью

Карнаухов отметил, что сомнения американцев в этом отношении вполне логичны и предсказуемы. Abrams нуждаются в своевременном и сложном обслуживании, что требует высококвалифицированной и слаженной команды. У этого танка двигатель, по сути, реактивная турбина со всеми вытекающими из его использования.

Также эксперт рассказал, что стоит учесть опыт Сирии, показавший условия, при которых Abrams становится удобной мишенью: при отсутствии слаженной команды и прикрытия с воздуха.