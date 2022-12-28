В России объяснили важность дронов для артиллерии

По словам Болтенкова, без корректировки огня и подавления артиллерии противника невозможно наступление. В ходе СВО это стало ощутимо.

Причём корректировка огня c помощью дронов вдохнула жизнь даже в буксируемые артиллерийские системы, считающиеся устаревшими. Эксперт отметил, что они стали точнее и летальнее. И у российских войск в этом отношении есть «весьма существенные» успехи.

«Корректировка с дронов вдохнула жизнь даже в считавшиеся устаревшими буксируемые системы. Они стали гораздо точнее и летальнее, чем раньше», — подчеркнул эксперт.