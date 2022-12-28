В России объяснили важность дронов для артиллерии

21:47, 28 декабря 2022
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В России объяснили важность дронов для артиллерииБлагодаря им артиллерия становится точнее
Дроны оказались важны для точности даже буксируемой артиллерии, считающейся устаревшей. Военный эксперт Дмитрий Болтенков объяснил значение дронов для точности артиллерии.
Фото: Expertreviews.co.uk
По словам Болтенкова, без корректировки огня и подавления артиллерии противника невозможно наступление. В ходе СВО это стало ощутимо.
Причём корректировка огня c помощью дронов вдохнула жизнь даже в буксируемые артиллерийские системы, считающиеся устаревшими. Эксперт отметил, что они стали точнее и летальнее. И у российских войск в этом отношении есть «весьма существенные» успехи.
«Корректировка с дронов вдохнула жизнь даже в считавшиеся устаревшими буксируемые системы. Они стали гораздо точнее и летальнее, чем раньше», — подчеркнул эксперт.