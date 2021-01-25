Наука и технологии
Сегодня 07:23
В России объявили о разработке новейшего истребителя-перехватчика МиГ-41
И даже назвали сроки первого запуска в воздух
В сети было опубликовано официальное сообщение Ростеха, в котором госкорпорация объявила о начале разработки новейшего истребителя-перехватчика МиГ-41. Боевой самолёт будет представлять из себя полноценный авиационный комплекс дальнего перехвата.
Представители компании заявили, что на сегодняшний день было проведено 200 различных тестов. При этом, если всё пойдёт по плану, компания может провести первый запуск МиГ-41 уже в 2023 году.
Отметим, что полноценный старт серийного производства новинки намечен на 2030 год. Тогда боевой самолёт должен будет заменить МиГ-31. Отличительной особенностью нового поколения истребителя станет возможность выполнять боевые задачи в ближнем космосе. Таким образом, МиГ-41 станет по-настоящему «новым самолётом», а не глубоко модернизированной версией предшественника.