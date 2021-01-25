В России объявили о разработке новейшего истребителя-перехватчика МиГ-41

Представители компании заявили, что на сегодняшний день было проведено 200 различных тестов. При этом, если всё пойдёт по плану, компания может провести первый запуск МиГ-41 уже в 2023 году.

Отметим, что полноценный старт серийного производства новинки намечен на 2030 год. Тогда боевой самолёт должен будет заменить МиГ-31. Отличительной особенностью нового поколения истребителя станет возможность выполнять боевые задачи в ближнем космосе. Таким образом, МиГ-41 станет по-настоящему «новым самолётом», а не глубоко модернизированной версией предшественника.