В России объявили победителей «Рейтинга Рунета»

Недвано объявили победителей «Рейтинга Рунета-2023», где наградили лучшие веб-проекты. Первые места в категории «Сайты» достались таким проектам, как thecode.media, ray024.ru, aurusmotors.com и другим. Среди победителей в категории «Мобильные приложения» — ВкусВилл, СберБанк Онлайн, Яндекс Путешествия и другие.

Сергей Бесшабашнов, глава проекта «Рейтинг Рунета», отметил, что в этот раз был рекордный поток заявок, что подчеркнуло высокий уровень конкуренции. Однако, несмотря на это, качество представленных проектов оставалось на высоком уровне. Конкурс, проходивший уже 14 лет, привлёк внимание разработчиков и владельцев сайтов, продемонстрировав стабильный рост качества конкурсных работ.

В этом году участники конкурса представили свои работы с 20 апреля по 15 сентября. После этого началось Народное голосование, а затем вмешалось жюри, в котором участвовали 190 экспертов, представляющих победителей прошлых лет и крупные корпорации. Эксперты присудили проектам баллы по десятибалльной шкале, формируя шорт-листы с лучшими работами. Затем они выбрали тройки победителей в каждой номинации, и итоговые результаты определились частотой упоминания в этих тройках.