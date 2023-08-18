В России обяжут компании вкладываться в развитие связи

Минцифры высказывает идею отказа от принципа сетевой нейтральности в России. Этот принцип означает равное обращение к трафику всех интернет-сервисов. Предложение появилось в документе, намеревающемся определить развитие отрасли связи до 2035 года.

В начале интернета сетевая нейтральность была важной, чтобы защитить молодые компании от монополистических практик телекоммуникационных секторов. Однако сейчас большие интернет-компании стали мощнее телекоммуникационных операторов, и принцип нейтральности стал менее актуальным. Рост потребления тяжёлого трафика, как видеопросмотры, снижает качество услуг связи для всех, так как операторы не могут легко переносить затраты на клиентов и имеют ограничения в расширении пропускной способности сетей.

Сейчас появились новые развлекательные услуги, такие как облачный гейминг и VR-трансляции, которые ещё больше нагружают сети. Вместе с тем, появляются требования к гарантированной скорости передачи данных для управления критической инфраструктурой. Современные технологии позволяют создавать виртуальные сети с заранее заданными параметрами.

Поэтому предлагается пересмотреть принцип сетевой нейтральности, который уже не так актуален. Это может помочь улучшить качество услуг связи и поддержать развитие сетевой инфраструктуры. Также предлагается перераспределить некоторые издержки на крупные интернет-компании, которые получают больше выгод от сетей связи.