Наука и технологии
04:39, 26 марта 2023
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В России оценили американский препарат, позволяющий есть сладкое без ограничений и не толстеть

Насколько безопасно такое лекарство, пока не ясно

Врач-диетолог Алёна Поташева оценила разработанный в США препарат СРАСС, позволяющий без ограничений есть жиры и сладости и не толстеть.

В России оценили американский препарат, позволяющий есть сладкое без ограничений и не толстеть

Фото: Goodfon.com

По словам эксперта, это открытие не является глобальным прорывом в медицине. Принцип воздействия препарата на организм заключается в термогенезе, из-за которого идёт повышенная потеря энергии. В силу этого процесса изменяется баланс поступающих и потраченных калорий.

Но насколько безопасен для здоровья человека искусственный вызов этого процесса, говорить пока рано, поскольку необходимы соответствующие исследования.

Идея этого препарата заключается в том, что, влияя на работу магния внутриклеточного, а точнее митохондриального магния, мы можем повлиять на обмен веществ человека.

Алёна Поташева
Диетолог

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