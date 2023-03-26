В России оценили американский препарат, позволяющий есть сладкое без ограничений и не толстеть

В России оценили американский препарат, позволяющий есть сладкое без ограничений и не толстетьНасколько безопасно такое лекарство, пока не ясно
Врач-диетолог Алёна Поташева оценила разработанный в США препарат СРАСС, позволяющий без ограничений есть жиры и сладости и не толстеть.
Фото: Goodfon.com
По словам эксперта, это открытие не является глобальным прорывом в медицине. Принцип воздействия препарата на организм заключается в термогенезе, из-за которого идёт повышенная потеря энергии. В силу этого процесса изменяется баланс поступающих и потраченных калорий.
Но насколько безопасен для здоровья человека искусственный вызов этого процесса, говорить пока рано, поскольку необходимы соответствующие исследования.
Идея этого препарата заключается в том, что, влияя на работу магния внутриклеточного, а точнее митохондриального магния, мы можем повлиять на обмен веществ человека.
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