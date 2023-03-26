В России оценили американский препарат, позволяющий есть сладкое без ограничений и не толстеть

По словам эксперта, это открытие не является глобальным прорывом в медицине. Принцип воздействия препарата на организм заключается в термогенезе, из-за которого идёт повышенная потеря энергии. В силу этого процесса изменяется баланс поступающих и потраченных калорий.

Но насколько безопасен для здоровья человека искусственный вызов этого процесса, говорить пока рано, поскольку необходимы соответствующие исследования.