В России оценили эффективность препарата от вшей для лечения коронавируса

Так, по словам российских экспертов, данный препарат способен эффективно противодействовать коронавирусу. Кроме того, он обладает минимальными побочными эффектами. Российские специалисты отметили, что на данный момент влияние препарата на коронавирус изучали лишь в пробирке, а также на инфицированных вирусом мышах, тогда как испытания на зараженных коронавирусом людях еще не было. ”По сути, клинические испытания будут продолжаться на людях, что нормально. Этот препарат дает надежду на то, что удастся спасти людей. Кроме того "Ивермектин" уже тестировали на людях, когда проверяли его противопаразитарные свойства”, - поделился врач Алексей Живов.

Отметим, что благодаря вышеназванным свойствам данный препарат применяют от различных паразитов, в числе которых “нематоды желудочно-кишечного тракта и легких, личинки подкожных, носоглоточных, желудочных оводов, вшей, кровососок и саркоптоидных клещей”.