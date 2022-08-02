В России оценили французские броневики VAB, переданные Украине

Отмечается, что у VAB выше запас хода и максимальная шоссейная скорость. Защита экипажа обеспечена от пуль калибра 7,62 мм. Базовая версия «француза» получила открытую турель с пулемётом калибра 12,7 мм.

Среди преимуществ БТР-80 названы большая, чем у VAB, огневая мощь и защищённость. Российский броневик получил лобовую броню, защищающую от пуль калибра 12,7 мм, закрытую башню со спаренной установкой с 14,5-мм пулемётом КПВТ.

К ходовым преимуществам отнесли колёсную формулу 8х8, благодаря контрой БТР-80 может легко пересекать пересечённую местность, рвы и траншеи.