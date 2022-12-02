В России оценили характеристики американских ракетных комплексов NASAMS, поставленных Украине

По словам Корнева, NASAMS условно можно назвать ПВО последнего рубежа. Это ракетные комплексы ближнего и среднего радиуса действия. Они могут поражать воздушные цели на дальности 30-50 км на всех высотах, где действуют боевые самолёты.

Эксперт отметил, что эти ЗРК используют одну из самых совершенных на данный момент, универсальную ракету воздушного боя AIM-120 AMRAAM.

Также Корнев подчеркнул, что США хотят нарастить поставки NASAMS Украине, но их не так много произведено. Поэтому военные обратились к производителю для усиления мощностей, «а это затягивает сроки получения».

«NASAMS — это современная система ПВО ближнего и среднего радиуса действия. Её можно назвать системой ПВО последнего рубежа. NASAMS использует ракеты AIM-120 AMRAAM — это одна из самых совершенных ракет воздушного боя. Она универсальная, её использует и авиация. Для пуска с наземных пусковых она получила специальные доработки и может поражать цели на дальности 30-50 километров и на всех высотах, где действуют боевые самолеты», — рассказал эксперт.