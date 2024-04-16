В России оценили, можно ли излечить болезнь Альцгеймера изменением ДНК эмбриона

Исследователь Хэ Цзянькуй, который был осуждён в КНР за проведение незаконного генетического эксперимента над детьми, начал изучать возможности лечения мышечной дистрофии Дюшенна и генетического варианта болезни Альцгеймера путём редактирования генома. Однако, молекулярный генетик Денис Ребриков объяснил, что такой подход неэффективен для лечения этих заболеваний.

Ребриков указал, что Цзянькуй планирует лечить болезни на стадии эмбрионального развития, но это не является оптимальным решением для клинических случаев. По его мнению, более разумным подходом на этапе проведения ЭКО будет выбор здорового эмбриона без изменения ДНК. Кроме того, при обсуждении болезни Альцгеймера он отметил, что это многофакторное заболевание, и генов, влияющих на развитие деменции, слишком много.

Специалист подчеркнул, что случаи, когда необходимо применять редактирование генома на стадии эмбрионального развития, крайне редки. Он упомянул лишь случаи, связанные с наследственной тугоухостью, когда оба родителя не могут передать здоровый ген своему ребёнку. В таких случаях применение метода CRISPR/Cas может помочь исправить ген ещё на этапе эмбрионального развития, что позволит ребёнку родиться с нормальным слухом.