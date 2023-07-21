В России оценили новую защиту танков Т-72Б3М

В России оценили новую защиту танков Т-72Б3ММашины получат динамическую защиту «Реликт» на корме
Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал о новшествах в защите брони танков Т-72Б3М.
По словам Мураховского, когда танки Т-72 будут модернизированы до уровня Т-72Б3М, то получат кормовые модули привычной уже динамической защиты «Реликт». Концепцию защиты, когда прикрывалась только лобовая броня, признали устаревшей и неэффективной в условиях спецоперации.
Мало прикрывать лоб, необходима защита бортовых и кормовых проекций. Улучшенная защита Т-72Б3М как раз и заключается в прикрытии кормы. Ранее кормовые проекции были защищены только решётчатыми экранами.
При этом защиту танков в условиях СВО усиливали поэтапно. Сначала российские танки получили решётчатые экраны для защиты крыши башни, затем танки защитили увеличенными бортовыми экранами с динамической защитой, потом машины получили дополнительные блоки динамической защиты на башне. После установки защиты «Реликта» на корме танки прикрыты почти всеракурсно.
В рамках СВО, во-первых, применяется большое число разнообразных противотанковых средств высокой эффективности. Во-вторых, для поражения танков активно используются беспилотные летательные аппараты, несущие кумулятивные боеприпасы. В-третьих, сам характер боевых эпизодов таков, что боевые машины активно маневрируют, подходят к рубежам и отходят от них и открывают для атаки бортовые и кормовые проекции. Учитывая все три фактора, для повышения защищённости танков сегодня их защита должна быть всеракурсной. Старая концепция, предполагавшая, что танк будет встречать противника только самым защищённым местом, то есть лбом, сегодня уже не работает.