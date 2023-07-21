В России оценили новую защиту танков Т-72Б3М

По словам Мураховского, когда танки Т-72 будут модернизированы до уровня Т-72Б3М, то получат кормовые модули привычной уже динамической защиты «Реликт». Концепцию защиты, когда прикрывалась только лобовая броня, признали устаревшей и неэффективной в условиях спецоперации.

Мало прикрывать лоб, необходима защита бортовых и кормовых проекций. Улучшенная защита Т-72Б3М как раз и заключается в прикрытии кормы. Ранее кормовые проекции были защищены только решётчатыми экранами.

При этом защиту танков в условиях СВО усиливали поэтапно. Сначала российские танки получили решётчатые экраны для защиты крыши башни, затем танки защитили увеличенными бортовыми экранами с динамической защитой, потом машины получили дополнительные блоки динамической защиты на башне. После установки защиты «Реликта» на корме танки прикрыты почти всеракурсно.