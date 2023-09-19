В России оценили опасность использования Украиной ракет Taurus

По словам Тебина, эти ракеты представляют серьёзную угрозу для российской стороны. Но они не изменят ситуации на фронте и никак не повлияют на ход СВО, не станут условной «серебряной пулей».

Эксперт отметил, что успех применения Taurus будет зависеть от количества переданных ВСУ боеприпасов. При этом ожидаемого эффекта от передачи Украине не менее опасных ракет Storm Shadow не произошло, так будет и в этом случае.