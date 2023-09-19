В России оценили опасность использования Украиной ракет Taurus

В России оценили опасность использования Украиной ракет TaurusЗапад рассматривает возможность их передачи
Заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин рассказал об опасности для российских войск и инфраструктуры немецко-шведских авиационных крылатых ракет класса «воздух-поверхность» большой дальности Taurus.
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По словам Тебина, эти ракеты представляют серьёзную угрозу для российской стороны. Но они не изменят ситуации на фронте и никак не повлияют на ход СВО, не станут условной «серебряной пулей».
Эксперт отметил, что успех применения Taurus будет зависеть от количества переданных ВСУ боеприпасов. При этом ожидаемого эффекта от передачи Украине не менее опасных ракет Storm Shadow не произошло, так будет и в этом случае.
Мы наблюдаем дальнейшую последовательную политику западных стран по накачке Киева всё более совершенными и технологически сложными видами оружия. Несомненно, оно представляет высокую опасность и угрозу для российской инфраструктуры и вооружённых сил, но в то же время неспособно стать «серебряной пулей» и радикально поменять баланс сил в конфликте.