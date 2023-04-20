В России оценили переданные Украине французские колёсные танки

По словам эксперта, AMX-10RC хороши на дорогах, это быстрая бронетехника, но в условиях бездорожья эти машины становятся бесполезными. Кроме того, у них нет автомата заряжания и установок для стрельбы управляемыми ракетами.

Важным минусом использования этих колёсных танков является необходимость прикрытия вертолётами, которыми Украина не располагает. По мнению Литовкина, по этой причине ВСУ, скорее всего, задействуют AMX-10RC на блок-постах как стационарные орудия.

Также эксперт выразил мнение, что для анонсированного контрнаступления ВСУ, французские колёсные танки будут бесполезны.