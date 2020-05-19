В России оценили правдивость показаний "умных" фитнес-браслетов

Так, по его словам, эффективнее всего анализ физической активности посредством фитнес-браслетов обеспечивается во время интенсивной тренировки. Легкая нагрузка, и вычисление сердечного ритма, в свою очередь, определяются слабее. ”Из функций контроля физической активности, протестированных Роскачеством, фитнес-браслеты лучше всего справлялись с подсчетом пройденных шагов. Меньше половины (4 из 10) исследованных браслетов показывает корректно пройденную дистанцию. Только одна модель показывает корректные результаты при подсчете сердечного ритма”, — поделился эксперт.

Отмечается, что правдивее всего фитнес-трекеры в вычислении пройденных шагов при беге, в то время как при обычном шаге возникает больше погрешностей. Кроме того, во время рутинной активности экспертами также была заифксированы небольшие неточности в подсчетах.