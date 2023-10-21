В России оценили требования жены Зеленского «дерусифицировать» поисковик Google

Встреча состоялась 20 октября в Киеве, в ходе которой Зеленская обратилась к представителям Google с требованием «дерусифицировать» поисковую выдачу, если пользователь заходит с территории Украины, и в связи с этим попросила отображать Крым украинским. Также Зеленская попросила Google не указывать принадлежность Украины к СНГ в YouTube.

Антон Горелкин оценил встречу и подчеркнул, что информационная политика на Украине такова, что Google, скорее всего, попытается выполнить требования Зеленской, но вряд ли это поможет изжить русский язык.