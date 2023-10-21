В России оценили требования жены Зеленского «дерусифицировать» поисковик Google

В России оценили требования жены Зеленского «дерусифицировать» поисковик GoogleВстречу оценил депутат Госдумы
Депутат Госдумы Антон Горелкин прокомментировал встречу Елены Зеленской, жены президента Украины Владимира Зеленского, с представителями Google.
Встреча состоялась 20 октября в Киеве, в ходе которой Зеленская обратилась к представителям Google с требованием «дерусифицировать» поисковую выдачу, если пользователь заходит с территории Украины, и в связи с этим попросила отображать Крым украинским. Также Зеленская попросила Google не указывать принадлежность Украины к СНГ в YouTube.
Антон Горелкин оценил встречу и подчеркнул, что информационная политика на Украине такова, что Google, скорее всего, попытается выполнить требования Зеленской, но вряд ли это поможет изжить русский язык.
Выполнит ли Google требования Киева? Исходя из векторов американской политики, да: и выдачу подкрутят, и рекомендации. Поможет ли это изжить русский язык на территории Украины? А вот в этом я сильно сомневаюсь.